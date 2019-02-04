Lada Vesta в начальных версиях стала доступнее на 20-51 тыс. рублей

Тольятти, Самарская область, , 14:47 — REGNUM Автомобили Lada Vesta в новой комплектации трех типов кузова стали доступнее на сумму от 20 до 51 тысячи рублей, сообщает 4 февраля пресс-служба «АвтоВАЗа».

Изменение в цене коснулось седана в комплектации Standard, который теперь будет стоить от 594,9 тыс. рублей, универсала SW в варианте Classic (от 676,9 тыс. рублей) и кроссового универсала SW Cross (от 779,9 тыс. рублей).

В пресс-службе предприятия напомнили, что Lada Vesta является абсолютным лидером продаж на российском рынке по итогам 2018 года. Эти машины отличает просторный салон, вместительный багажник, высокий уровень комфорта, многофункциональность, хорошая проходимость.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж в России новой Lada Vesta Sport, стоимость которой составит свыше миллиона рублей.

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