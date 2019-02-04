Рогозин доложил Путину о работе над «Сарматом»

Москва, , 14:11 — REGNUM Работа по новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракете РС-28 «Сармат» идёт по графику. Об этом в ходе сегодняшней рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Читайте также: СМИ: Тяжелая ракета «Сармат» готовится к началу лётных испытаний

«По «Сармату», по боевой тематике, также доложу, мы работаем в графике», — доложил Рогозин.

Также он рассказал главе государства, что в 2019 году возобновляются испытания тяжёлой ракеты «Ангара-А5».

Как сообщало ИА REGNUM, российская тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 «Сармат» сможет нести гиперзвуковые планирующие блоки системы «Авангард», противодействовать которым не может ни одна из существующих или перспективных систем противоракетной обороны.

Ранее по теме: В Минобороны РФ продемонстрировали на видео пуск ракеты «Сармат»

"Сармат» идет на летно-конструкторские испытания

В марте 2018 года Министерство обороны России на видео продемонстрировало пуск «Сармата» с космодрома «Плесецк». Благодаря этому военным специалистам РВСН удалось не только подтвердить характеристики вооружения, но и правильность примененных технических решений при создании ракетного комплекса.

Планируется, что лётные испытания новейшей российской тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты начнутся на космодроме «Плесецк» во втором квартале 2019 года. Предполагается запуск нескольких ракет. Кроме космодрома «Плесецк», в испытаниях будут задействованы подразделения Ужурской дивизии РВСН, размещенной в Красноярском крае.

Читайте ранее в этом сюжете: «Сармат» — тяжеловес ядерного сдерживания