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BMW представит M850i xDrive с эксклюзивными дизайнерскими элементами

Техника

Выпуск новой модели начнётся в апреле этого года

Мюнхен, Германия, 4 февраля 2019, 12:57 — REGNUM  Автоконцерн BMW представил новую модификацию автомобиля M850i xDrive, в которой холодный цвет кузова Frozen Barcelona Blue будет сочетаться с эксклюзивными дизайнерскими элементами, сообщает издание Motor1.

Новое исполнение модели с названием First Edition будет оснащаться 20-дюймовыми легкосплавными дисками BMW M с Y-образными спицами. Темные акценты также получит фальшрадиаторная решетка, молдинги боковых окон и патрубки выхлопной системы.

Интерьер автомобиля будет выполнен из белой и синей кожи, дополненной алькантарой. В машине появятся выполненные из стекла кнопки запуска двигателя, селектор системы iDrive, коробки передач. Также у спецверсии появится шильдик First Edition 1/400, обозначающий количество выпущенных купе.

Механических изменений автомобиля не предполагается — он также будет комплектоваться 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 523 л.с. с крутящим моментом 750 Нм. Мотор связан с автоматической 8-скоростной коробкой передач, позволяющей автомобилю разгоняться до 100 км /ч всего за 3,7 секунды. Автомобиль поступит в производство в апреля этого года.

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