Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Зеленые автомобили набирают популярность на вторичном рынке Южной Кореи

Техника

Количество зарегистрированных автомобилей на вторичном рынке составило 13,506 единиц

Сеул, 4 февраля 2019, 12:35 — REGNUM  На вторичном рынке Южной Кореи экологически чистые автомобили набирают все большую популярность, сообщает SBS News.

Согласно данным крупнейшей интернет платформы по продаже поддержанных автомобилей SK Enca, количество зеленых авто, зарегистрированных на платформе в 2018 году составило 13,506 единиц, что на 44,9% больше, чем в 2017 году и на 77,2% больше, чем в 2016 году.

Известно, что количество гибридных автомобилей, зарегистрированных на платформе, увеличилось до 12,497 единиц к 2018 году. В среднем, данный показатель растет на 30% ежегодно.

Кроме того, известно, что в 2018 году было куплено более 123,387 экологически чистых автомобилей южнокорейского производства, что на 26,6% больше чем в 2017 году.

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