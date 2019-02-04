Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Volvo отзывает в России около двух тысяч автомобилей

Техника

Обнаруженное в с программном обеспечении отклонение может повлиять на работу различных функций автомобиля

Москва, 4 февраля 2019, 12:24 — REGNUM  Компания «Вольво Карс» отзывает на российском рынке 1937 автомобилей Volvo в связи с выявленным отклонением в программном обеспечении модуля связи, сообщает 4 февраля пресс-служба Росстандарта.

В ведомстве пояснили, что указанное отклонение может повлиять на работу систем, которые зависят от подключаемых услуг, в частности, системы Volvo On Call. Кроме того, некорректная работа программного обеспечения может повлиять на работу других функций, в частности, систем поддержки водителя.

«В самом неблагоприятном случае, если происходит ДТП, это может привести к тому, что автомобиль сообщит неправильную информацию или вообще не предоставит в центр экстренной помощи данные о своем местонахождении», — говорится в сообщении.

Отзыву подлежат автомобили S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60, XC90, реализованные в России с 2017 года по настоящее время. О необходимости проведения ремонтных работ специалисты компании проинформируют владельцев машин по почте и/или по телефону.

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