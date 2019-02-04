Интернет облетело видео с летающим лимузином за $5 млн

Лондон, , 11:21 — REGNUM Необычный лимузин стоимостью $5 млн (327,7 млн рублей), построенный на базе бизнес-джета, представили на видео авторы канала Barcroft Cars в YouTube.

Длина Learjet limo — самолёта-лимузина, созданного на базе модели одноименного американского производителя самолётов — составляет 12,8 метра, ширина — 2,4 метра, а высота — 3,5 метра.

«Единственное в своем роде транспортное средство, стоимость которого составляет более миллиона долларов США и которое вмещает до восьми пассажиров, использует четыре 28-дюймовых колеса, прикрепленных к бескрылому фюзеляжу Learjet», — говорится в подписи к видео.

Отмечается, что необычный «лимузин» создавался в течение 12 лет. В результате получился агрегат, который может передвигаться по дорогам общего пользования. По словам создателей, максимальная скорость подобной машины может достигнуть 160 километров в час.

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