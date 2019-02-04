Гиперкар Hennessey Venom F5 появится в продаже в 2020 году

Остин, США, , 10:53 — REGNUM Гиперкар Venom F5, созданный специалистами подразделения Hennessey Special Vehicles, поступит в продажу в 2020 году, сообщил основатель компании Джон Хеннесси в интервью изданию Top Gear.

По его словам, первые прототипы «самого быстрого в мире гиперкара» будут созданы в июне текущего года, а впервые автомобиль будет представлен покупателям на выставке в Пеббл-Бич (Калифорния, США). После этого компания начнёт тестирование Venom F5 на высоких скоростях — в период начиная с сентября и до конца 2019 года. В окончательном виде серийный вариант будет представлен в следующем году.

Ранее Hennessey представила Venom F5 на выставке люксовых автомобилей в Монтерее, а затем на выставке SEMA в Лас-Вегасе. По словам создателей, гиперкар с мощнейшим 1600-сильным двигателем V8 будет способен развивать скорость более 480 км/ч. Сам Хеннесси сообщил, что его команда намерена установить новый мировой рекорд скорости в 500 км/ч именно при помощи своего детища.

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