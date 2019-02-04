В России выпустят «интеллектуальную маскировку» для военной техники

Москва, , 10:39 — REGNUM Интеллектуальное маскировочное покрытие для военной техники планирует выпустить холдинг «Росэлектроника», сообщили в пресс-службе компании.

Покрытие для военной техники сможет менять цвета и имитировать сложные графические изображения в зависимости от окружающей среды. Технология позволяет имитировать колышущуюся на ветру листву. Такое покрытие дает возможность боевой технике оставаться невидимой для противника — она будет сливаться с фоном, который скопирует материал.

Расходы электроэнергии на маскировку составят не более 4−20 Вт на кв. м материала, при условии, если изменение окраски будет происходить не чаще полутора секунд.

Кроме того, материал можно использовать при создании рекламных носителей, сообщили в госкорпорации.

Напомним, прототип маскирующего материала был впервые представлен на форуме «Армия-2018». С таким покрытием там был представлен «Ратник».