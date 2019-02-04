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Смартфон iPhone XR в России стал дешевле

Техника

Скидка распространяется только на версию смартфона с 64 Гб постоянной памяти

Смартфон iPhone XR в России стал дешевле
IPhone XR

Москва, 4 февраля 2019, 09:26 — REGNUM  В России упала цена на смартфон iPhone XR производства компании Apple. Об этом 4 февраля сообщается на сайте сетевого издания «ActualNews».

Период действия скидки в 5 тысяч рублей не уточняется. По сниженой цене можно приобрести только версии смартфона с 64 Гб постоянной памяти.

Стоимость iPhone XR сейчас составляет 60 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тайваньской компании Foxconn Technology Group, где собираются смартфоны iPhone, на одном из заводов было уволено 50 тысяч рабочих.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания-партнёр Apple уволила 50 тыс. рабочих

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