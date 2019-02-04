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Subaru работает над созданием спорткара BRZ второго поколения

Техника

Предположительно, автомобиль появится в 2021 году

Subaru работает над созданием спорткара BRZ второго поколения
Tokumeigakarinoaoshima
Автомобиль Subaru BRZ

Токио, 4 февраля 2019, 09:26 — REGNUM  В компании Subaru опровергли появившиеся ранее слухи о том, что Toyota прекратит сотрудничество, в рамках которого выпускался спортивный седан BRZ, сообщает издание CarAdvice со ссылкой на представителя американского подразделения предприятия.

«Мы не одобряем отчёт, выпущенный японским агентством Best Car. В настоящее время мы работаем на Subaru BRZ второго поколения, но пока не располагаем никакой дополнительной информацией», — пояснил источник.

Эту информацию назвали правдоподобной в Japan Times. В соответствии с их публикацией, спортивное купе второго поколения будет оснащено 2,4-литровым двигателем. Эксперты также предполагают, что компания может оснастить машину гибридной системой. По предварительным данным, новый спорткар BRZ может быть выпущен в 2021 году.

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