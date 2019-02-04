Хэтчбек Nissan Micra получил новую модификацию N-Sport

Иокогама, Япония, , 09:08 — REGNUM Компания Nissan выпустила новую модификацию автомобиля Micra N-Sport. Он будет комплектоваться 115-сильным 1,0-литровым двигателем DIG-T 117, сообщает издание Motor1.

Силовой агрегат является флагманом линейки Micra и представляет собой совершенно новый двигатель, разработанный совместно специалистами альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и Daimler. Пару ему составляет 6-ступенчатая МКП.

Модификация предполагает ряд косметических улучшений, в том числе карбоновую отделку легкосплавных дисков, глянцевую черную отделку боковых молдингов и передних и задних бамперов, значок N-Sport, галогенные передние противотуманные фары.

Салон N-Sport отличается от базовой версии стильными сидениями с применением алькантары и качественной кожи. Среди расширенных опций следует выделить наличие камеры заднего вида, а также множество датчиков-ассистентов. Nissan Micra N-Sport, по данным издания, составит конкуренцию европейским моделям Ford Fiesta ST Line, VW Polo R-Line, Peugeot 208 GT Line и SEAT Ibiza.

Читайте также: Новый Nissan Micra начали выпускать на заводе Renault