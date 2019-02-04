Музей строительства Нанкинского моста через реку Янцзы открылся в Китае

Нанкин, Китай, , 08:57 — REGNUM В провинции Цзянсу на востоке Китая открылся музей истории Нанкинского моста через реку Янцзы, который стал первым, полностью разработанным и построенным китайскими специалистами, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Мост, который был построен в 1968 году, имеет двухуровневую структуру. Верхний уровень используется в качестве автомагистрали, а нижний — для движения поездов. Он стал своего рода отправной точкой в развитии китайской инженерии в области строительства мостов, а также визитной карточной города Нанкина.

Музей был построен на основе одного из предмостных укреплений. Внутри музея наглядно демонстрируется процесс строительства моста, предметы, связанные с ним, а также истории той эпохи. Кроме того, можно увидеть строительные инструменты тех времён.

Строительство музея заняло три года. Его созданием занималась департамент управления мостами города Нанкина при корпорации China Railway Shanghai Group и Нанкинский университет.

Как сообщало ИА REGNUM, реставрация Нанкинского моста через реку Янцзы началась в 2016 году. Потребовалось два года и 1,14 млрд юаней ($165 млн) на завершение процесса. Длина моста составляет 5164 метра.

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