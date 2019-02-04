Заказчик отказался ремонтировать «Фрегат» в полевых условиях

Москва, , 08:40 — REGNUM Предложение о ремонте трубопровода гелия разгонного блока «Фрегат» прямо на космодроме, которое сделали российские специалисты, заказчик не принял. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

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По его словам, которые приводит РИА Новости, Европейской компании Arianespace, выполняющей запуски российских ракет с космодрома Куру, было предложено наложить на трещину «заплатку» и сделать это в «полевых условиях». Однако такой вариант заказчика не устроил. Европейские специалисты полагают, что при проведении сварочных работ на космодроме может пострадать уровень надёжности разгонного блока во время полета.

Компания настаивает на проведение ремонта в заводских условиях. В случае, если дефектный «Фрегат» придётся возвращать в Россию для ремонта, для предстоящего пуска его придётся заменить новым, пояснил собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года в разгонном блоке «Фрегат», который должен был вывести на орбиту первые тестовые спутники британской системы OneWeb, была обнаружена трещина. Уточнялось, что в конструкции блока разошёлся шов трубопровода подачи гелия в топливные баки. Предположительно, отверстие могло образоваться при транспортировке «Фрегата» на космодром «Куру» во Французской Гвиане.

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В связи с неполадкой запланированный на 20 февраля запуск спутников системы OneWeb был отложен. 31 января на космодром Куру во Французскую Гвиану вылетели специалисты НПО имени Лавочкина, изготовившего разгонный блок «Фрегат», чтобы на месте провести дополнительные испытания блока.

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