Появилось изображение первого в России гиперзвукового космического дрона

Москва, , 08:08 — REGNUM Появилось изображение модели первого в России многоразового беспилотного летательного аппарата, который предназначен для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях. Соответствующие изображения оказались в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что аппарат сможет летать на высотах до 160 км при скоростях семь Махов (семь скоростей звука) или выводить космические аппараты на орбиту высотой до 500 км, использование его для ударных целей не планируется. Проведение первых испытаний намечено на 2023 год. Разрабатывает аппарат компания «ИСОН» в интересах «Роскосмоса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в начале марта 2018 года представил гиперзвуковую ракету «Кинжал». Ракета способна развивать скорость в десять Махов и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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