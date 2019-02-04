Команда Mercedes-AMG представила новый спортивный седан GT 63 S

Канберра, , 08:06 — REGNUM Команда Mercedes-AMG, принимавшая участие в гонке на выносливость в Батерсте (Австралия), представила новый четырехдверный спортивный седан GT 63 S 4MATIC, сообщает издание RemoNews.

Автомобиль оснащен фирменным 4,0-литровым двигатем Twin-Turbo V8 AMG, настроенным на максимальную мощность 470 кВт и 900 Нм. Силовая установка дополняется 16-киловаттным электродвигателем, работающим от литий-ионного аккумулятора. В результате машина способна развивать максимальную скорость 270 км/ч, и стартует до 100 км/ч за 3,2 секунды.

Отмечается, что GT63 S получил специальное управление задней осью, которое, как по утверждению разработчиков, делает автомобиль более отзывчивым на высокой скорости и более маневренным на низких скоростях. Стоимость новинки, как ожидается, составит $350 тысяч (почти 23 млн рублей по текущему курсу).

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