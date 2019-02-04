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Продажи Ferrari в России в 2018 году выросли на 3%

Техника

Больше всего автомобилей этой марки продали в Московской области

Красногорск, 4 февраля 2019, 07:33 — REGNUM  Увеличение продаж Ferrari в России в 2018 году составило 3% или 1 автомобиль, сообщается на сайте сетевого издания «ActualNews».

Общий объем продаж Ferrari в России за прошедший год составил 30 автомобилей. Машина данной марки пользовалась особым спросом у жителей Московской области — здесь было продано 19 Ferrari.

Первое место по продажам заняла модель Ferrari 488 — 13 штук. Второе место заняли модели 812 Superfast и GTC 4 Lusso. Их продали по 6 штук каждой модели. Третье место заняла Ferrari Portofino — 5 штук.

Напомним, в 2017 году продажи Ferrari сократились на 9%.

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