Продажи Ferrari в России в 2018 году выросли на 3%

Красногорск, , 07:33 — REGNUM Увеличение продаж Ferrari в России в 2018 году составило 3% или 1 автомобиль, сообщается на сайте сетевого издания «ActualNews».

Общий объем продаж Ferrari в России за прошедший год составил 30 автомобилей. Машина данной марки пользовалась особым спросом у жителей Московской области — здесь было продано 19 Ferrari.

Первое место по продажам заняла модель Ferrari 488 — 13 штук. Второе место заняли модели 812 Superfast и GTC 4 Lusso. Их продали по 6 штук каждой модели. Третье место заняла Ferrari Portofino — 5 штук.

Напомним, в 2017 году продажи Ferrari сократились на 9%.