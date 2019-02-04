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«АвтоВАЗ» представит обновлённую Lada Largus не ранее 2020 года

Техника

Уровень спроса на текущую генерацию этой модели сохраняется на хорошем уровне

Москва, 4 февраля 2019, 07:28 — REGNUM  Специалисты «АвтоВАЗа» продолжают работу над новой Lada Largus Facelift (FL), однако появления автомобиля на рынке не стоит ожидать раньше 2020 года, передаёт «Российская газета» со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу автопредприятия Яна Птачека.

«Не стоит ждать фейслифта Lada Largus в ближайшем будущем, на этот год таких планов у нас нет», — пояснил он.

Представитель компании отметил, что уровень спроса на текущую генерацию этой модели сохраняется на хорошем уровне, поэтому форсировать выход следующего поколения Largus нет. Птачек добавил, что автомобиль представлен в особом сегменте, поэтому к его дизайну отмечается особое отношение, отличающееся от того, что существует в массовом сегменте.

Отмечается, что в технической части изменений не произойдёт — сохранится вариант комплектации 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с., возможны другие варианты. Предположительно рестайлинговый Largus FL получит полностью новую переднюю часть кузова в Х-стиле, отражающую принадлежность к Lada Vesta, Xray и Granta FL. Не исключено появление других бамперов, оптики, решетки радиатора. Возможно, после фейслифта машина получит обновленный или полностью новый интерьер.

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