Эксперты AnTuTu представили рейтинг самых мощных смартфонов

Пекин, , 15:51 — REGNUM Разработчики программы для тестирования производительности мобильных устройств AnTuTu представили рейтинг самых мощных смартфонов. Рейтинг опубликован на сайте компании.

По итогам января 2019 года, самым мощным смартфоном был признан Nubia Red Magic Mars от компании ZTE с процессором Snapdragon 845 американской компании Qualcomm. Четыре следующих места заняли смартфоны компании Huawei и её суббренда Honor на базе процессора Kirin 980. Также в десятку самых производительных вошли устройства компаний Xiaomi, OnePlus, Vivo и Asus.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января смартфон Huawei Mate 20 Pro был признан «Лучшим гаджетом года по версии рунета» по итогам голосования в рамках проекта Mail.ru Hi-Tech.