Из Google Play удалили вредоносные приложения, улучшающие работу камеры

Менло-Парк, США, , 15:49 — REGNUM Из магазина приложений Google Play для устройств на базе операционной системы Android было удалено 29 приложений, содержащих вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщает Phone Arena.

Специалист по безопасности компании Trend Micro выявил вредоносное программное обеспечение в ряде приложений, которые предназначались для улучшения работы камер смартфонов.

Вредоносный код, встроенный в 29 приложений, использовался для перенаправления на «фишинговые» веб-сайты и показывал полноэкранную рекламу. Другие приложения отправляли изображения с камеры смартфона на сторонние серверы, эксперты предполагают, что эти снимки могли использоваться для создания фальшивых аккаунтов в социальных сетях.

Некоторые из этих приложений (Pro Camera Beauty, Cartoon Art Photo и Emoji Camera) были загружены из магазина приложений Google Play более миллиона раз.

Компания Google удалила все вредоносные программы из магазина приложений после публикации компании Trend Micro.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года администрация Google изменила требования к разработчикам, размещающим программное обеспечение в магазине приложений Google Play. Теперь приложения, которые пользователи не устанавливают в качестве основных программ для совершения звонков и отправки сообщений, не смогут получать доступ к архиву вызовов и SMS-сообщений.