Воскресенье, 3 Февраля 2019 года
12:51:42 МСК

СМИ: Microsoft принудительно обновляет Skype Classic

Техника

Приложение Skype версии 7.4 не устанавливается на устройства с ОС Windows

Вашингтон, 3 февраля 2019, 12:51 — REGNUM  Приложение для текстовой, голосовой и видеосвязи Skype версии 7.4 перестало запускаться на компьютерах с операционной системой Windows. Об этом сообщает Bleeping Computer.

В Skype 8 были переработаны функции, которые стали привычными для пользователей, поэтому многие предпочитали не обновлять программу. Однако сейчас стало невозможно установить приложение Skype 7.4, также известное как Skype Classic, на устройства с ОС Windows. Также при перезапуске приложения старой версии у некоторых пользователей появляется сообщение «Обновите Skype сегодня». Пользователи могут выбрать только либо установку Skype 8 версии, либо выход из программы.

Отмечается, что программа Skype версии 7.36.0.101 не содержит функции принудительного обновления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Microsoft прекратила поддержку приложения Skype версии 7.0 с 1 ноябре 2018 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить