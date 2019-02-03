СМИ: Microsoft принудительно обновляет Skype Classic

Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Приложение для текстовой, голосовой и видеосвязи Skype версии 7.4 перестало запускаться на компьютерах с операционной системой Windows. Об этом сообщает Bleeping Computer.

В Skype 8 были переработаны функции, которые стали привычными для пользователей, поэтому многие предпочитали не обновлять программу. Однако сейчас стало невозможно установить приложение Skype 7.4, также известное как Skype Classic, на устройства с ОС Windows. Также при перезапуске приложения старой версии у некоторых пользователей появляется сообщение «Обновите Skype сегодня». Пользователи могут выбрать только либо установку Skype 8 версии, либо выход из программы.

Отмечается, что программа Skype версии 7.36.0.101 не содержит функции принудительного обновления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Microsoft прекратила поддержку приложения Skype версии 7.0 с 1 ноябре 2018 года.