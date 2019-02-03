Компания Energizer представит линейку смартфонов

Сент-Луис, США, , 11:26 — REGNUM Американская компания Energizer, специализирующаяся на производстве аккумуляторов и элементов питания, представит линейку смартфонов на выставке Mobile World Congress. Об этом сообщает The Verge.

Energizer представит 26 смартфонов на базе операционной системы Android. Новые смартфоны будут разделены на четыре линейки: в Energy и Hardcase войдут базовые модели, смартфоны линейки Power Max будут оснащены батареей с большой ёмкостью 18 000 mAh, а модели Ultimate получат более мощные камеры. Смартфоны будут производиться на мощностях французской компании Avenir Telecom.

Подробная информация о характеристиках устройств будет представлена на выставке Mobile World Congress, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидается, что на выставке Mobile World Congress в Барселоне южнокорейская компания LG Electronics представит новый смартфон «G8 ThinQ».