Китайские учёные разработали новую систему глубоководной связи

Пекин, , 11:08 — REGNUM Китайские учёные разработали новую систему связи с глубоководными геодезическими приборами, использующую спутниковую навигационную систему BeiDou. Об этом сообщает China Daily.

Сотрудники Института океанологии Китайской академии наук провели испытание новой технологии обмена данными с глубоководными геодезическими приборами. Сочетание подводной акустической связи и спутниковой связи BeiDou позволило ученым, находящимся на борту исследовательского судна Kexue, обмениваться данными в режиме реального времени с приборами, установленными на глубине 6 км. Директор Института океанологии Ван Фан отметил, что прежде китайским учёным удавалось установить прямую постоянную связь с приборами, расположенными не глубже 3 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации заявили, что в 2019 году планируется запуск ещё 10 спутников навигационной системы BeiDou