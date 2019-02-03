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В Ирландии предупредили о рисках при слиянии Facebook, WhatsApp и Instagram

Техника

В ирландском надзорном органе обеспокоены возможными проблемами с защитой конфиденциальной информации при слиянии приложений

Дублин, 3 февраля 2019, 10:50 — REGNUM  Комиссия по защите данных Ирландии попросила ирландское подразделение американской компании Facebook проинформировать о планах по интеграции мессенджеров в связи с рисками для защиты конфиденциальных данных. Заявление опубликовано на официальном сайте комиссии.

Ирландский надзорный орган в сфере защиты данных выразил обеспокоенность в связи с предполагаемым слиянием приложений для обмена текстовыми сообщениями, принадлежащих компании Facebook.

«Мы понимаем, что предложение Facebook об интеграции платформ Facebook, WhatsApp и Instagram находится на очень ранней стадии разработки, но просим Facebook Ireland в срочном порядке проинформировать о планах компании», — говорится в сообщении комиссии.

В надзорном органе обеспокоены тем, что слияние инфраструктуры сервисов может привести к проблемам с защитой данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в СМИ появились сообщения о том, что администрация компании Facebook планирует объединение технической инфраструктуры сервисов для обмена сообщениями Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram.

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