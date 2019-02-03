Два спутника OneWeb подготовлены к запуску

Куру, Франция, , 10:17 — REGNUM Два спутника британской системы OneWeb установлены на адаптере и подготовлены к запуску, сообщил глава компании-оператора пуска Arianespace Грег Уайлер на своей странице в Twitter.

Грег Уайлер опубликовал фотографию с двумя спутниками OneWeb, установленными на адаптере. Всего во время первого запуска на орбиту будет выведено шесть спутников.

Он отметил, что на спутниках установлены бортовые камеры, изображение с которых будет транслироваться в прямом эфире во время отделения спутников от ракеты-носителя.

Напомним, запуск спутников OneWeb будет осуществляться с помощью российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск первых шести спутников OneWeb, планировавшийся на 20 февраля, был отложен из-за выявившихся проблем в разгонном блоке «Фрегат».

31 января специалисты НПО им. Лавочкина, на котором был произведён разгонный блок, вылетели на космодром Куру для проведения дополнительных испытаний.