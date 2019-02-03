В Китае испытали автономное судно для запуска метеорологических ракет

Пекин, , 09:50 — REGNUM Беспилотное судно, способное осуществлять запуски метеорологических ракет, испытали китайские инженеры. Об этом сообщает Daily Mail.

Для непосредственного изучения атмосферы применяются метеорологические зонды или ракеты. Однако такие аппараты запускаются с суши, поэтому позволяют получить информацию только о прибрежных районах океанов.

Группа китайских учёных из Института физики атмосферы Китайской академии наук под руководством Вэньчжэна Шао разработала беспилотное судно, способное осуществлять пуски метеорологических ракет с водной поверхности в автономном режиме.

Первый образец полупогруженного судна длиной 8 метров, высотой 1,6 метров и шириной корпуса в 1 метр проходил испытания с мая 2016 года по ноябрь 2017 года. Результаты испытаний показали, что беспилотное судно успешно справляется с запуском метеорологических ракет, также на борту судна может быть установлена надводная метеостанция для измерения температуры, влажности, давления и скорости ветра над поверхностью океана. Судно способно пройти без дозаправки до 3 тысяч километров, за время рейса может быть выпущено до 48 метеорологических ракет.

Китайские учёные считают, что в будущем может быть развёрнуты целая сеть беспилотных судов, которые помогут более точно прогнозировать тайфуны и ураганы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Китай запустил метеорологический спутник «Фэнъюнь-2H», который позволит увеличить точность прогнозов погоды.