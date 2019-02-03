Воскресенье, 3 Февраля 2019 года
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В Белоруссии представили новый электробус Е321

Техника

За основу новинки предприятием взят троллейбус А321

Минск, 3 февраля 2019, 09:32 — REGNUM  Новый электробус Е321 представила белорусская компания «Белкоммунмаш», сообщает 3 февраля портал Car.ru.

За основу новинки предприятием взят троллейбус А321 и потому обе машины имеют мало различий во внешности и во многом совпадают характеристики, при этом, естественно, у электробуса нет штанг электропитания.

Е321 может проехать на одном заряде 30 км, однако его можно быстро зарядить — буквально за 6−8 минут. Предполагается, что остановки общественного транспорта оборудуют специальными станциями электрической подзарядки на городских маршрутах. Электробус рассчитан на 86 человек при 26 сидячих местах.

Отметим, разработка нового электробуса была начата в Белоруссии ввиду проведения в Минске европейских спортивных игр. На данный момент выпущен один новый Е321, всего панируется выпустить 32 такие машины.

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