Ядерная торпеда «Посейдон» может обойти любую систему защиты

Москва, , 08:51 — REGNUM Новейший российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон», который может нести ядерный боезаряд большой мощности, способна самостоятельно обойти любые системы защиты потенциального противника. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.

Напомним, впервые о ядерной беспилотной торпеде «Посейдон» сообщил в 2018 году президент Российской Федерации Владимир Путин. «Посейдон» — это большая торпеда, которая способна маневрировать по курсу и по глубине и обладающая огромной дистанцией поражения. На торпеду может быть установлена ядерная боеголовка большой мощности.

«Посейдон» предназначен для уничтожения прибрежной инфраструктуры противника, а также для удара по соединениями боевых кораблей.

Источники в ВПК подчеркивают, что благодаря полностью автоматической системе управления, «Посейдон» может обходить и преодолевать любые противолодочные рубежи и иные системы защиты противника. В мире еще нет подобного оружия.