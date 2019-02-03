Воскресенье, 3 Февраля 2019 года
08:52:00 МСК

Ядерная торпеда «Посейдон» может обойти любую систему защиты

Техника

Подобное оружие есть только у России

Москва, 3 февраля 2019, 08:51 — REGNUM  Новейший российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон», который может нести ядерный боезаряд большой мощности, способна самостоятельно обойти любые системы защиты потенциального противника. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.

Напомним, впервые о ядерной беспилотной торпеде «Посейдон» сообщил в 2018 году президент Российской Федерации Владимир Путин. «Посейдон» — это большая торпеда, которая способна маневрировать по курсу и по глубине и обладающая огромной дистанцией поражения. На торпеду может быть установлена ядерная боеголовка большой мощности.

«Посейдон» предназначен для уничтожения прибрежной инфраструктуры противника, а также для удара по соединениями боевых кораблей.

Источники в ВПК подчеркивают, что благодаря полностью автоматической системе управления, «Посейдон» может обходить и преодолевать любые противолодочные рубежи и иные системы защиты противника. В мире еще нет подобного оружия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить