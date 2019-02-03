Ни прослушать, ни взломать: в России продают телефон с криптозащитой

Москва, , 05:36 — REGNUM Телефон «Круиз-К», защищенный от взлома и прослушивания, доступен для массовых продаж в России. Аппарат обойдется примерно в 85 тыс. рублей, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Устройство с криптозащитой производит и серийно поставляет концерн «Автоматика». Телефон доступен для заказа, при этом срок производства будет зависеть от партии. Частное лицо купить телефон в розницу не сможет, тогда как юридическому лицу продадут и один экземпляр.

Аппарат оснащен операционной системой реального времени собственной разработки, однако она значительно урезана в целях информационной безопасности. Подробности не могт быть раскрыты, сообщили в «Ростехе» РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества назвали основные меры предосторожности для пользователей интернета, чтобы защитить свои персональные данные. Так, пароли и логины не рекомендуют вводить на подозрительных сайтах, а подозрительные письма от неизвестных адресатов удалять, не вскрывая.

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