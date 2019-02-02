В Windows 10 улучшат сообщения об ошибках при установке

Редмонд, США, , 15:18 — REGNUM Американская компания Microsoft улучшит сообщения об ошибках, возникающих при установке операционной системы Windows 10. Об этом сообщает Ars Technica.

Сообщения об ошибках, возникающих в процессе установки Windows 10, будут переработаны в новом обновлении для операционной системы, которое выйдет в апреле 2019 года.

В настоящее время сообщения об обнаруженных проблемах не содержат чёткого описания проблем с совместимостью. Также в сообщениях могут содержаться отсылки к статьям в базе знаний, которые пользователи должны искать самостоятельно.

После обновления описания ошибок станут более подробными и понятными для пользователей, а все ссылки на статьи базы знаний будут дополнены гиперссылками.

Ожидается, что эти изменения помогут 500 млн пользователей Windows 7 перейти на операционную систему 10 версии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Microsoft прекратит поддержку ОС Windows 7 в январе 2020 года.