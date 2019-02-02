Суббота, 2 Февраля 2019 года
15:18:45 МСК

В Windows 10 улучшат сообщения об ошибках при установке

Техника

Сообщения об ошибках при установке станут более понятными для пользователей

Редмонд, США, 2 февраля 2019, 15:18 — REGNUM  Американская компания Microsoft улучшит сообщения об ошибках, возникающих при установке операционной системы Windows 10. Об этом сообщает Ars Technica.

Сообщения об ошибках, возникающих в процессе установки Windows 10, будут переработаны в новом обновлении для операционной системы, которое выйдет в апреле 2019 года.

В настоящее время сообщения об обнаруженных проблемах не содержат чёткого описания проблем с совместимостью. Также в сообщениях могут содержаться отсылки к статьям в базе знаний, которые пользователи должны искать самостоятельно.

После обновления описания ошибок станут более подробными и понятными для пользователей, а все ссылки на статьи базы знаний будут дополнены гиперссылками.

Ожидается, что эти изменения помогут 500 млн пользователей Windows 7 перейти на операционную систему 10 версии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Microsoft прекратит поддержку ОС Windows 7 в январе 2020 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить