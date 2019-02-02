Суббота, 2 Февраля 2019 года
16:09:05 МСК

Пользователи сообщают о сбое в работе «Рокетбанка»

Техника

Проблемы обещают устранить в течение дня

Москва, 2 февраля 2019, 16:08 — REGNUM  О сбоях в работе банковского сервиса «Рокетбанк» 2 февраля сообщают пользователи приложения в социальной сети Twitter.

Согласно сообщению в приложении сервиса, недоступны следующие функции: оплата, перевод по номеру карты, снятие наличных в банкомате и пополнение счёта. Сообщается, что технические проблемы будут устранены в течение дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Национальное агентство финансовых исследований представило результаты опроса, показавшего, что мобильным банком пользуется 34% граждан России, а интернет-банком — 17%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить