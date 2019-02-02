Пользователи сообщают о сбое в работе «Рокетбанка»

Москва, , 16:08 — REGNUM О сбоях в работе банковского сервиса «Рокетбанк» 2 февраля сообщают пользователи приложения в социальной сети Twitter.

Согласно сообщению в приложении сервиса, недоступны следующие функции: оплата, перевод по номеру карты, снятие наличных в банкомате и пополнение счёта. Сообщается, что технические проблемы будут устранены в течение дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Национальное агентство финансовых исследований представило результаты опроса, показавшего, что мобильным банком пользуется 34% граждан России, а интернет-банком — 17%.