Huawei выпустит 5G-смартфон под суббрендом Honor

Париж, , 13:38 — REGNUM Китайская компания Huawei выпустит смартфон Honor с поддержкой сетей мобильной связи пятого поколения (5G) во второй половине 2019 года. Об этом сообщает Android Authority.

Директор Honor Джордж Чжао на пресс-конференции в Париже заявил, что смартфон с поддержкой 5G будет выпущен во втором полугодии 2019 года. Он отметил, что точная дата выпуска 5G-смартфона зависит от скорости разворачивания инфраструктуры связи нового поколения мобильными операторами.

Также в 2019 году смартфоны с поддержкой связи 5G планируют выпустить компании Samsung, LG и OnePlus.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года представитель Samsung Electronics заявил, что южнокорейская компания получила сертификат на работу в сетях 5G в США. Ожидается, что первый смартфон Samsung, поддерживающий 5G, будет представлен в первой половине 2019 года.