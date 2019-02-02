В Apple извинились за ошибку в работе приложения FaceTime

Купертино, США, , 12:53 — REGNUM Администрация американской компании Apple извинилась перед пользователями за ошибку в работе приложения для видеозвонков FaceTime в заявлении, представленном CNBC.

Ранее пользователи устройств Apple сообщили, что в работе приложения для видеозвонков FaceTime выявлена ошибка, позволяющая подслушивать чужие разговоры. Некорректная работа приложения была отмечена на устройствах с операционной системой iOS версий 12.1+.

Администрация Apple сообщила, что FaceTime было отключено сразу после того, как в компании получили первые сообщения о проблемах в работе приложения. Специалисты Apple извинились перед пользователями, пострадавшими от некорректной работы приложения, и сообщили, что на следующей неделе будет выпущено обновление программного обеспечения, которое исправит ошибку и возобновит работу FaceTime.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января адвокат Ларри Уильямс II подал иск к компании Apple в связи с ошибкой в приложении FaceTime. Адвокат заявил, что из-за программной ошибки были подслушаны показания, которые подзащитный давал под присягой.