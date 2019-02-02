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Иран продемонстрировал свою новую крылатую ракету большой дальности

Техника

Исламская республика делает успехи в разработке собственного ракетного оружия

Тегеран, 2 февраля 2019, 11:26 — REGNUM  Вооруженные силы Исламсокй Республики Иран представили новую крылатую ракеты дальнего радиуса действия «Ховейзе». Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает телеканал Press TV.

Показ новой крылатой ракеты состоялся на выставке военных достижений Исламской Республики Иран, которая прошла в Тегеране во время празднований, посвященных 40-й годовщине победы Исламской революции в стране. Новую крылатую ракету представил министр обороны Ирана Амир Хатами.

Он рассказал, что новая крылатая ракета принадлежит семейству «Сумар». Подготовка к запуску данной ракеты занимает минимальное время и она обладает высокой эффективностью.

Разработали ракеты эксперты компании Aerospace Industries Organizationю Дальность полета «Ховейзе» составляет более 1350 километров. ракета способна летать на малых высотах и обладает высокой точностью.

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