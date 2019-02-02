Социальная сеть от Google закроется в апреле

Маунтин-Вью, США, , 10:32 — REGNUM Персональные страницы в социальной сети Google+ будут закрыты 2 апреля 2019 года, согласно заявлению, опубликованному на сайте компании.

Социальная сеть от американской компании Google была запущена в 2011 году. В администрации Google сообщили о закрытии проекта в связи с тем, что социальная сеть не соответствовала ожиданиям пользователей, и оказалась недостаточно популярной.

Создание новых профилей, страниц и сообществ будет заблокировано 4 февраля, а 2 апреля перестанут работать существующие страницы. Владельцев аккаунтов в Google+ просят до этой даты сохранить все необходимые данные со страниц в социальной сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января в работе почтового приложения Gmail от компании Google были зафиксированы множественные сбои.