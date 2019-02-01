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Танковые подразделения Северного флота будут перевооружены в 2019 году

Техника

Отдельная мотострелковая бригада Северного флота получит танки Т-80БВМ, наиболее пригодные для Крайнего Севера

Москва, 1 февраля 2019, 20:55 — REGNUM  В 2019 году танковые подразделения из состава Северного флота будут полностью перевооружены модернизированными танками Т-80БВМ, сообщает 1 февраля пресс-служба Северного флота.

Уточняется, что речь идет об усиленном танковом батальоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Батальон получит модернизированные танки Т-80БВМ, которые технически наиболее пригодны к природным условиям Крайнего Севера.

На данный момент бригада укомплектована двумя типами танков — Т-72Б3 и Т-80БВМ.

Стоит отметить, что танкисты отдельной мотострелковой бригады Северного флота стали первыми чемпионами «Танкового биатлона».

Справка ИА REGNUM : Основной боевой танк Т-80БВМ оснащен многоканальным прицелом 125-мм танковой пушки, противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты.

Силовой установкой танка Т-80БВМ является газотурбинный двигатель мощностью 1250 л. с., который наиболее эффективен именно в условиях Крайнего Севера.

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