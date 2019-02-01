Названа прибыль компании Rayence Co

Сеул, , 15:51 — REGNUM Прибыль компании Rayence Co. увеличилась на 22,7% в 2018 году, сообщает Maeil Business Newspaper.

Согласно представителям компании по производству медицинского оборудования от 1 января, продажи компании увеличились на 9% и составили 116,3 млрд вон (~$103,8 млн), прибыль увеличилась на 22,7% до 21,2 млрд вон (~$18,9 млн), а чистая прибыль компании составила 16,8 млрд вон (~$15 млн).

Известно, что продажи CMOS — рентгеновских детекторов увеличилось на 29,4% по сравнению с 2017 годом. Согласно новостному источнику, CMOS — детекторы становятся наиболее популярными в области рентгенографии зубов.

Кроме того, экспорт составил 76% от общей выручки компании.