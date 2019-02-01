Пятница, 1 Февраля 2019 года
15:52:05 МСК

Названа прибыль компании Rayence Co

Техника

Прибыль компании увеличилась на 22,7%

Сеул, 1 февраля 2019, 15:51 — REGNUM  Прибыль компании Rayence Co. увеличилась на 22,7% в 2018 году, сообщает Maeil Business Newspaper.

Согласно представителям компании по производству медицинского оборудования от 1 января, продажи компании увеличились на 9% и составили 116,3 млрд вон (~$103,8 млн), прибыль увеличилась на 22,7% до 21,2 млрд вон (~$18,9 млн), а чистая прибыль компании составила 16,8 млрд вон (~$15 млн).

Известно, что продажи CMOS — рентгеновских детекторов увеличилось на 29,4% по сравнению с 2017 годом. Согласно новостному источнику, CMOS — детекторы становятся наиболее популярными в области рентгенографии зубов.

Кроме того, экспорт составил 76% от общей выручки компании.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить