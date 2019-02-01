Названо количество автомобилей Renault Samsung Motors, проданных в январе

Сеул, , 15:04 — REGNUM 1 января представители компании Renault Samsung Motors сообщили, что в январе 2019 года было продано 13,193 автомобиля (5,174 на внутреннем рынке и 8,519 за рубежом). Об этом сообщает информационное агентство Yonhap News.

Согласно новостному источнику, количество автомобилей, проданных в новом году, сократилось на 37,3%, чем за аналогичный период 2018 года. По сравнению с 2018 годом, продажи на внутреннем рынке сократились на 19,2%, а экспорт на 44,8%.

Известно, что 91% от общего объема продаж пришлось на бензиновую модель QM6 GDe, однако продажи таких моделей, как SM6(-37.4%), SM5(-70.0%), SM3(-26.6%), QM3(-70.3%), напротив сократились.