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Эксперты составили ТОП-7 самых “звучащих” автомобилей

Техника

В ТОП попала звуковая система BMW из 16 динамиков, создающая «эффект присутствия»

Вашингтон, 1 февраля 2019, 14:57 — REGNUM  Семерку автомобилей с самой качественной акустикой в мире 1 февраля опубликовал сайт Car.ru.

Первое место по звучанию аудиосистемы заняла Audi, со звуковой системой Bang&Olufsen. Кроме нее в число лидеров вошли такие мировые бренды как BMW с системой из 16 динамиков, создающих «эффект присутствия» от Bowers&Wilkins.

Далее список продолжает Jaguar Land Rover с акустикой фирмы Meridian, Lexus с Mark&Levinson, Porsche с акустикой Burmester, а также Seat с Beats Audio и Volvo (Harman/Kardon и Bowers&Wilkins).

Напомним, созданная для Audi звуковая система произведена датской компанией Bang & Olufsen (B&O), специализирующейся на разработке и производстве дорогостоящих аудио-, видеосистем и телефонов класса Hi-End.

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