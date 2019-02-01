Эксперты составили ТОП-7 самых “звучащих” автомобилей

Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Семерку автомобилей с самой качественной акустикой в мире 1 февраля опубликовал сайт Car.ru.

Первое место по звучанию аудиосистемы заняла Audi, со звуковой системой Bang&Olufsen. Кроме нее в число лидеров вошли такие мировые бренды как BMW с системой из 16 динамиков, создающих «эффект присутствия» от Bowers&Wilkins.

Далее список продолжает Jaguar Land Rover с акустикой фирмы Meridian, Lexus с Mark&Levinson, Porsche с акустикой Burmester, а также Seat с Beats Audio и Volvo (Harman/Kardon и Bowers&Wilkins).

Напомним, созданная для Audi звуковая система произведена датской компанией Bang & Olufsen (B&O), специализирующейся на разработке и производстве дорогостоящих аудио-, видеосистем и телефонов класса Hi-End.