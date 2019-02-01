Новая игра Google укажет владельцам сайтов на их проблемы

Вашингтон, , 14:55 — REGNUM В Google создали игру, которая поможет владельцам сайтов понять, какие у них есть проблемы с оптимизацией. В её основу лег SEO-инструмент Lighthouse. Публикацию с анонсом 31 января на своей странице в Twitter разместил сотрудник компании Мартин Ширле.

https://twitter.com/MartinSchierle/status/1090994599798165504

Игра визуализирует основные проблемы сайта. Его владельцам предлагается при помощи энергетического оружия уничтожать астероиды, которые являются различными ресурсами страниц. Чем лучше сайт будет оптимизирован, тем лучшие оружие и защиту получит игрок и тем проще ему будет даваться прохождение.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что компания Google заплатила штраф за не исполнение российских законов, согласно которым она должна была присоединить свою поисковую систему к Федеральной государственной системе информации (ФГИС). Величина штрафа составила 500 тыс. рублей.

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