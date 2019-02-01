Infiniti может покинуть европейский рынок

Брюссель, , 13:34 — REGNUM Планы по продажам Infiniti в Европе не выполняются — это может стать выводом машины премиум-класса с рынков Старого света, 31 января сообщается на сайте car.ru.

Новый отчет по продажам Infiniti показал низкий уровень продаж машины в Европе. Продажи составили менее 6000 машин за первые 11 месяцев 2018 года. В течении последних лет продажи машин только падали. Максимальные продажи Infiniti были в 2016 году — 13 775 машин. Но уже в 2017 году продано было на 1204 машин меньше. Информацию о закрытии подразделения Infiniti в Европе руководители альянса Renault-Nissan-Mitsubishi пока не подтвердили.

Напомним, основной рынок сбыта Infiniti находится в Северной Америке — 70% от всех мировых продаж. С момента основания Infiniti, в мире было продано более миллиона автомобилей. Сейчас автомобили модельного ряда Infiniti продают в США, Канаде, Мексике, Европе, Республике Корее, в странах Ближнего Востока, Тайване, на Украине и в России.