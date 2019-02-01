В России стартовали продажи KIA Rio X-Line с увеличенным клиренсом

Москва, , 13:26 — REGNUM Кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм дорожным просветом поступил в продажу в дилерской сети KIA, сообщила пресс-служба компании.

Дорожный просвет увеличится до 195 мм для моделей в комплектации Premium — на автомобилях штатно устанавливаются всесезонные шины размерности 195/60R16. Другие комплектации предусматривают шины в размерности 185/65R15, их клиренс составит 190 мм.

Таким образом, по сравнению с седаном Rio высота кросс-хэтчбека от земли теперь увеличится на 30−35 мм. Цены на Rio X-Line установлены в диапазоне от 874 тыс. 900 рублей до 1 млн 124 тыс. 900 рублей — в зависимости от комплектации.

Напомним, созданная для России модель KIA Rio X-Line была представлена на рынке в ноябре 2017 года. Автомобиль выпускается на заводе KIA в Санкт-Петербурге. В прошлом году в России было продано свыше 100 тыс. автомобилей семейства Rio, и больше половины из них составили кросс-хэтчбеки X-Line.

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