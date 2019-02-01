Единственный в мире гибридный Lotus Evora уйдёт с молотка

Лондон, , 13:02 — REGNUM Единственный в мире спорткар Lotus Evora E414 Hybrid Range Extender, оснащённый двумя электромоторами по частному заказу, выставлен на продажу за £150 тыс. (12,9 млн рублей), сообщило издание Motor1.

Нынешний владелец автомобиля Стюарт Монумент пояснил, что за основу был взят обычный Lotus Evora. Для модернизации автомобиля он привлёк бывших сотрудников компании-производителя. В результате машина получила два электромотора, выдающих по 152 киловатта (207 сил) и 400 Нм каждый. Для увеличения запаса хода производители использовали 1,2-литровую «турбо тройку». До 100 км/ч автомобиль разгоняется менее чем за 4,4 секунды, и способен преодолеть 483 километра.

Спорткар оборудован подрулевыми лепестками, которые должны имитировать переключения ступеней роботизированной коробки, системами симуляции звука работы ДВС и рекуперации энергии торможения. Отмечается, что столь солидное оснащение обошлось нынешнему владельцу в £23 млн.

Lotus Evora — спортивный автомобиль производства британской компании Lotus. Машина была разработана в рамках проекта Project Eagle и показана как «Эвора» 22 июля 2008 года на Британском международном автосалоне.