Mando Corporation завершила тестирование беспилотного автомобиля

Сеул, , 13:06 — REGNUM 1 января представители компании Mando Corporation сообщили, что 4 этап тестирования системы беспилотного вождения успешно завершен. Об этом сообщает The Korean Economic Daily.

Согласно новостному источнику, 4 этап — это тестирование системы вождения, без участия водителя.

По данным представителей компании, 16 января автомобиль «Hockey» завершил самостоятельный прогон 2,7 км участка дорого недалеко от города Соннам, в провинции Кёнгидо со скоростью 40 км/ч. Известно, что на данном участке дороги, находятся очень много припаркованных автомобилей, а также стеклянных зданий, поэтому данный участок дороги был признан сложным для автономного движения.

Однако представители компании сообщили, что разработали полностью автономную технологию беспилотного вождения, с помощью которой автомобиль сможет передвигаться по загруженным городским дорогам совершенно безопасно для окружающих. К 2021 году компания планирует коммерциализировать данную технологию.