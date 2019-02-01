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Mando Corporation завершила тестирование беспилотного автомобиля

Техника

К 2021 году компания планирует коммерциализировать технологию беспилотного вождения

Сеул, 1 февраля 2019, 13:06 — REGNUM  1 января представители компании Mando Corporation сообщили, что 4 этап тестирования системы беспилотного вождения успешно завершен. Об этом сообщает The Korean Economic Daily.

Согласно новостному источнику, 4 этап — это тестирование системы вождения, без участия водителя.

По данным представителей компании, 16 января автомобиль «Hockey» завершил самостоятельный прогон 2,7 км участка дорого недалеко от города Соннам, в провинции Кёнгидо со скоростью 40 км/ч. Известно, что на данном участке дороги, находятся очень много припаркованных автомобилей, а также стеклянных зданий, поэтому данный участок дороги был признан сложным для автономного движения.

Однако представители компании сообщили, что разработали полностью автономную технологию беспилотного вождения, с помощью которой автомобиль сможет передвигаться по загруженным городским дорогам совершенно безопасно для окружающих. К 2021 году компания планирует коммерциализировать данную технологию.

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