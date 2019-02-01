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Maserati S.p.A. теряет российских покупателей

Техника

Производитель эксклюзивных автомобилей продал в 2018 году в России 238 автомобилей

Москва, 1 февраля 2019, 12:43 — REGNUM  Продажи автомобилей Maserati в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, в России упали на 38%, 1 февраля сообщается на сайте аналитического агентства «АВТОСТАТ».

По информации агентства, в 2017 году фирма Maserati S.p.A. продала в России 382 машины. В 2018 году продажи упали до 238 автомобилей.

Больше всего покупают машины Maserati в Москве. Здесь за год продали 121 машину. Второе место по продажам автомобиля занял Санкт-Петербург — 31 автомобиль. В Подмосковье за 2018 год продано всего 18 машин.

Напомним, история фирмы Maserati S.p.A. началась в Италии в 1914 году. Тогда братьями Мазерати был собран их первый гоночный автомобиль. В 1926 году они открыли свою компанию по производству машин с 4-, 6-, 8‑ и 16-цилиндровыми двигателями. В качестве эмблемы фирмы Мазерати выбрали трезубец.

В настоящее время итальянская компания, производит эксклюзивные спортивные автомобили и машины бизнес-класса. Главный офис Maserati S.p.A. находится в городе Модена, Италия. Фирма входит в промышленную группу «FIAT».

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Автопром
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