На Украине не работают два энергоблока атомных станций

Киев, , 10:55 — REGNUM Из 15 украинских ядерных энергоблоков работает 13, заявили в пресс-службе НАК «Энергоатом», сказано 1 февраля на официальном сайте компании.

На первом энергоблоке Ровенской АЭС и на первом энергоблоке Хмельницкой АЭС идёт плановый ремонт, уточнили в «Энергоатоме».

За минувшие сутки украинские атомные станции выработали 284,43 млн кВт·ч электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января на третьем энергоблоке Ровенской АЭС сработала система аварийной защиты. Установка была отключена от сети, мощность реактора была снижен до 37%. Специальная комиссия устанавливает причины срабатывания.

Читайте также: На Ровенской АЭС отключился энергоблок №3 из-за срабатывания защиты