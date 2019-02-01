В 2019 году Audi представит три новых модели семейства RS

Мадрид, , 10:46 — REGNUM Три новых модели семейства RS планирует представить автоконцерн Audi в 2019 году. Таковой, в частности, станет обновлённая версия спортивного купе TT с увеличенной мощностью мотора, сообщает издание Motor1.

Корпоративными планами на текущий год поделились представители испанского подразделения компании. Из них следует, что кроме семейства RS, Audi готовит внедорожный универсал A6 Allroad следующего поколения и европейскую версию «горячего» RS5 Sportback.

В третьем квартале будет будут представлены обновленные версии кроссовера Q7 и седана A4, а также пара новых электромобилей семейства E-tron — кроссовер Q5 E-tron и фастбэк A7 E-tron. Кроссоверное семейство Q расширится за счет компактного Q4, который получит купеобразный кузов.

В конце 2019 года публике будут представлены ещё две модели электрического семейства E-tron — A8 L E-tron и E-tron Sportback, а также следующее поколение пятидверного хэтчбека A3. Семейство RS будет расширено за счет RS Q3 и RS6 Avant.

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