Турецкий исследователь обнаружил брешь в сервисе смартфонов Apple

Анкара, , 10:19 — REGNUM Достаточно номера телефона, чтобы просматривать личные данные и заметки, со случайных учетных записей iCloud, заявил турецкий исследователь Мелих в интервью The Hacker News.

Ошибка, допущенная программистами Apple, позволяет пользователям iCloud шпионить за другими пользователями. После выполнения некоторых действий на своем iPhone и сохранения нового телефонного номера, связанного с другим Apple ID, Мелих смог просматривать некоторые данные iCloud из учетной записи, связанной с этим номером.

«Я обнаружил, что при активной передаче данных между пользователем и серверами Apple, если я открываю свою учетную запись (атакующего) iCloud, есть возможность просматривать случайные данные при каждом обновлении из-за ошибки», — сказал Мелих в интервью The Hacker News.

Недостаток сервиса заключался в том, что Apple «внутренне» связывала, случайно или намеренно, номер телефона, сохраненный в платежной информации Apple ID, с учетной записью iCloud на устройстве, используя тот же номер телефона, делает вывод The Hacker News.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в приложении для видеосвязи Apple FaceTime обнаружили ошибку, позволяющую организовать получение звука и видео с устройства собеседника без его ведома. Эта ошибка стала поводом для подачи иска к компании Apple в Хьюстоне, США.