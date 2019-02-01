Берлин запретил совместные с Украиной разработки ЗРК

Киев, , 09:29 — REGNUM Германский военно-промышленный концерн Rheinmetall, вероятнее всего, прекратит сотрудничество с украинскими компаниями, с которыми ранее занимался совместной разработкой передвижного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК). Власти ФРГ запретили предприятию это делать. Об этом в интервью агентству «Оборонно-промышленный курьер» заявил заместитель директора киевского оборонного предприятия «Арсенал» Александр Клочко.

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Клочко уточнил, что украинские инженеры «пытались создать передвижной зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), который потенциально «усложнил бы возможные атаки вражеской авиации».

«Этот комплекс был бы блуждающий и прячущимся в разных балках и окопах», — пояснил замглава предприятия.

Разработки этого ЗРК велись совместно с концерном Rheinmetall. При этом Клочко не уточнил, почему немецкое правительство приняло решение о запрете сотрудничества с украинским предприятием. Теперь, по словам Клочко, «Арсенал"продолжит разрабатывать этот комплекс в кооперации с малыми украинскими предприятиями.

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Как сообщало ИА REGNUM, германский концерн Rheinmetall разрабатывают конкурента российской «Арматы». Видео испытаний комплекса активной защиты бронетехники ADS было представлено в конце января 2019 года. Представители концерна утверждают, что их система менее опасна для военнослужащих, находящихся вблизи бронемашины, на которой сработал блок активной защиты. Добавим, что на данный момент лишь две страны в мире производят комплексы активной защиты для бронетехники. В России это КАЗ «Афганит», предназначенная для танка Т-14 «Армата», а в Израиле — система активной защиты Trophy.

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