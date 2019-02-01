«АвтоВАЗ» планирует выпустить на рынок новинку Lada Granta SW Cross

Санкт-Петербург, , 08:26 — REGNUM Российский авторынок в первом полугодии текущего года пополнится ещё одной новинкой отечественного производства — Lada Granta SW Cross, заявил журналистам исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании «АвтоВАЗ» Ян Птачек на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Модель SW Cross с изменённым внешним декором и увеличенным клиренсом придёт на смену Kalina Cross, покинувшей модельную линейку компании. При этом технические характеристики новой машины будут повторять таковые на обычном универсале Granta SW.

Напомним, Cross-версия универсала дебютировала в конце лета 2018 года на Московском международном автосалоне 2018 года. В «АвтоВАЗе» рассчитывают, что новое семейство Granta укрепит отечественной марки и «привлечёт новых покупателей за счет сбалансированного передового дизайна, надежности и цены».

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