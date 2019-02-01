СМИ узнали, когда начнут списывать истребители F-35B ВВС США

Вашингтон, , 07:59 — REGNUM В США уже в 2026 году могут списать первые истребители ВВС США пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II, которые к тому моменту успеют налетать более 2 тыс. часов. Об этом сообщает издание The Aviation Week со ссылкой на свои источники.

По данным авторов материала, прописанные в проектной документации требования к данному типу истребителей предполагают предельный налет до 8 тыс. часов, однако серийные модели F-35B Lightning II не выдерживают такую продолжительность эксплуатации.

Отмечается, что самые ранние модели самолетов, поставленные в ВВС США компанией Lockheed Martin, могут достичь предельного срока службы уже через несколько лет.

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